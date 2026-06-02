Назначены арбитры на матчи сборной Азербайджана против Мальты и Сан-Марино

Стали известны назначения арбитров на товарищеские матчи сборной Азербайджана по футболу против команд Мальты и Сан-Марино.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), обе встречи обслужат судейские бригады из Венгрии.

Главным арбитром матча Азербайджан - Мальта назначен Михай Капрали. Ему будут помогать Балаш Бузаш и Бенце Белица. Обязанности четвертого судьи исполнит Тамаш Богнар.

Встречу Азербайджан - Сан-Марино обслужит Мартон Руш. Ассистентами главного арбитра станут Балаш Шерт и Балаш Салаи, а четвертым судьей назначен Бенце Чонка.

Напомним, что матч со сборной Мальты состоится 5 июня, а игра против Сан-Марино пройдет 9 июня.

Обе встречи будут сыграны на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее и начнутся в 22:00 по бакинскому времени.