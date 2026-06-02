Магомед Халилов: "Сборная Чехии такая же сильная, как Казахстан"

2 Июня 2026 15:13
Магомед Халилов: "Сборная Чехии такая же сильная, как Казахстан"

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Магомед Халилов считает, что команде предстоит непростой матч против Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы.

"Сборная Чехии - такой же сильный соперник, как Казахстан. Мы хорошо подготовимся к этому матчу. Уже посмотрели игры соперника и еще раз проведем анализ", - заявил Халилов в комментарии report.az.

Футболист также высказался о победе над Казахстаном в 1/8 финала турнира.

"Эту победу посвящаем азербайджанскому народу. Мы знали, что матч получится тяжелым, но смогли добиться нужного результата. К игре хорошо подготовились. В этой победе большая заслуга всей команды", - подчеркнул он.

Халилов поблагодарил болельщиков, поддерживающих национальную команду в Словакии.

"Мы чувствуем поддержку болельщиков. Их присутствие на трибунах влияет на нашу игру. Благодарю каждого из них", - сказал игрок.

Отметим, что матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Чехии и Азербайджана состоится сегодня и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

