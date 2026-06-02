Агасеид Гасымов: "Одержали заслуженную победу над Казахстаном"

2 Июня 2026 11:54
Голкипер сборной Азербайджана по мини-футболу Агасеид Гасымов прокомментировал победу над Казахстаном в 1/8 финала чемпионата Европы в Словакии.

"Одержали заслуженную победу над Казахстаном. Получился тяжелый матч. Поздравляю весь наш народ. Теперь легких игр уже не будет. Нужно забыть эту встречу и думать о следующей. Мы хотим уехать отсюда чемпионами", - заявил Гасымов в комментарии report.az.

Вратарь также отметил, что команда была готова к жесткой игре соперника.

"Мы ожидали, что Казахстан будет действовать жестко. Это уже наш третий матч против них. Во всех встречах была серьезная борьба. Мы были к этому готовы, справились и заслуженно победили", - подчеркнул он.

Гасымов поделился мнением и о предстоящем сопернике по четвертьфиналу.

"Чехия - одна из сильнейших команд турнира. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наш народ и стать чемпионами. Обещаю, что забью либо в матче с Чехией, либо в финале", - сказал голкипер.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счетом 3:2. Встреча 1/4 финала между Чехией и Азербайджаном состоится сегодня и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

