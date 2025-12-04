Сложный период для Родриго - 31 матч без голов и расставание с девушкой - ФОТО

Нападающий испанского клуба "Реал Мадрид" Родриго с марта не может забить ни одного гола в официальных матчах, и эта неудачная серия уже достигла 31 игры.

Как сообщает İdman.Biz, помимо проблем на поле, бразильский футболист сталкивается с трудностями в личной жизни.

Его девушка Бруна Ротта рассталась с ним. Уже через месяц после расставания фитнес-модель и блогер начала налаживать личную жизнь заново.

СМИ сообщают, что Ротта была замечена с защитником "Лацио" Нуну Таваришем и бывшим нападающим "Аталанты", а ныне выступающим за саудовский клуб "Аль-Кадисия" Матео Ретеги. По сообщениям прессы, Ротта открыто готова к новым отношениям и не теряет времени.

İdman.Biz