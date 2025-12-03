Полузащитник "Герте" стал самым молодым автором гола в Кубке Германии

В Германии состоялся матч 1/8 финала Кубка страны, в котором берлинская "Герта" на домашнем стадионе разгромила "Кайзерслаутерн" со счетом 6:1.

Одним из героев встречи стал 16-летний немецкий полузащитник Кеннет Айххорн, забивший один из голов победителей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, Айххорн побил рекорд 17-летнего Джуда Беллингема и стал самым молодым игроком, забивавшим в Кубке Германии после Второй мировой войны.

Эта победа позволила "Герте" уверенно пройти в следующую стадию турнира, а успех Айххорна уже привлек внимание футбольной общественности и специалистов по молодым талантам.

İdman.Biz