3 Декабря 2025
RU

Полузащитник "Герте" стал самым молодым автором гола в Кубке Германии

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 14:57
22
Полузащитник "Герте" стал самым молодым автором гола в Кубке Германии

В Германии состоялся матч 1/8 финала Кубка страны, в котором берлинская "Герта" на домашнем стадионе разгромила "Кайзерслаутерн" со счетом 6:1.

Одним из героев встречи стал 16-летний немецкий полузащитник Кеннет Айххорн, забивший один из голов победителей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, Айххорн побил рекорд 17-летнего Джуда Беллингема и стал самым молодым игроком, забивавшим в Кубке Германии после Второй мировой войны.

Эта победа позволила "Герте" уверенно пройти в следующую стадию турнира, а успех Айххорна уже привлек внимание футбольной общественности и специалистов по молодым талантам.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Сити" впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола
13:05
Футбол

"Манчестер Сити" впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола

"Горожане" одержал победу над "Фулхэмом"
"Нефтчи" установил антирекорд в Кубке Азербайджана
12:50
Футбол

"Нефтчи" установил антирекорд в Кубке Азербайджана

Бакинская команда впервые вылетела из Кубка Азербайджана
Президент "Сакарьяспора" подал в отставку после разгромного поражения в Кубке Турции
12:35
Футбол

Президент "Сакарьяспора" подал в отставку после разгромного поражения в Кубке Турции

Клуб продолжает испытывать трудности в чемпионате и национальном кубке
Флик проявил уважение к Симеоне после победы "Барселоны" - ВИДЕО
11:50
Футбол

Флик проявил уважение к Симеоне после победы "Барселоны" - ВИДЕО

Германский тренер подчеркнул важность не только результата, но и отношения к сопернику
Расписание трансляций футбольных матчей на 3 декабря - АФИША
11:21
Футбол

Расписание трансляций футбольных матчей на 3 декабря - АФИША

İdman.Biz представляет расписание футбольных матчей на сегодня
Хосеп Гвардиола: "Я лишился волос!"
10:52
Футбол

Хосеп Гвардиола: "Я лишился волос!"

Тренер пошутил после победы "Манчестер Сити" над "Фулхэмом"

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги - ВИДЕО
30 Ноября 19:30
Мировой футбол

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги - ВИДЕО

"Вильярреал" заработал 32 очка и располагается на третьей строчке