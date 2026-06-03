Эльгиз Керемли прокомментировал слухи о работе в "Карван-Евлахе"

Главный тренер Эльгиз Керемли, покинувший "Шафа" после выхода команды в Премьер-лигу, прокомментировал информацию о возможном назначении в "Карван-Евлах".

Специалист заявил, что пока не получал официальных предложений ни от одного клуба.

"Интерес со стороны клубов есть, но официальных предложений я пока не получал. Не считаю правильным называть команды. Думаю, до 5 или 10 июня какие-то предложения могут поступить, хотя люди могут и изменить свое мнение. Пока не хочу, чтобы мое имя связывали с каким-либо клубом. Есть вопросы, которые необходимо решить. После этого начну переговоры", — приводит слова Керемли sport24.az.

Ранее появилась информация, что молодой специалист может возглавить "Карван-Евлах", покинувший Премьер-лигу Азербайджана по итогам сезона.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Шафа" под руководством Керемли завоевал путевку в Премьер-лигу. Несмотря на достигнутый результат, по окончании сезона стороны приняли решение прекратить сотрудничество.