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Темкин Халилзаде: "Матч с Сербией будет равен финалу"

Национальная сборная
Новости
3 Июня 2026 14:39
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Темкин Халилзаде: "Матч с Сербией будет равен финалу"

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Темкин Халилзаде считает, что полуфинальный матч чемпионата Европы против Сербии по своему уровню будет соответствовать финалу турнира.

"В турнире осталось всего четыре команды. Мы знаем силу Сербии. У нас есть время на подготовку, тренеры проведут анализ и дадут необходимые указания. Мы прекрасно понимаем, против какой команды будем играть. Соперники тоже нас опасаются, потому что у нас хорошие футболисты. Матч с Сербией будет равен финалу", - приводит слова Халилзаде report.az.

Футболист также прокомментировал победу над Чехией (5:2) в четвертьфинале.

"У нашей команды была только одна мотивация. Мы знали, чего от нас ждет народ. На турнир мы приехали в статусе действующих чемпионов мира, поэтому ответственность была большой. Мы серьезно готовились к матчу и знали силу соперника. На такой стадии слабых команд уже не бывает. Игра получилась легче, чем мы ожидали, а результат оказался именно таким, какого мы хотели", - отметил игрок.

Халилзаде добавил, что многие соперники стараются действовать против сборной Азербайджана максимально агрессивно.

"Большинство команд играют против нас жестко. В индивидуальном плане они уступают нам, поэтому стараются бороться, навязывать силовую игру. Мы были готовы к этому и рады, что обошлось без травм", - подчеркнул он.

Напомним, что полуфинальный матч Сербия - Азербайджан состоится сегодня на арене "Типос" в Братиславе и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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