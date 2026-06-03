Талех Бабаев: "Сборная Чехии по мини-футболу входит в число сильнейших в мире"

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Талех Бабаев после победы над Чехией в четвертьфинале чемпионата Европы заявил, что команда обыграла одного из сильнейших соперников на международной арене.

"Сборная Чехии по мини-футболу входит в число сильнейших команд мира. Мы серьезно готовились к этому матчу. Пусть счет никого не обманывает. Это действительно очень хорошая команда с отличным составом. Победа досталась нам, и мы посвящаем ее азербайджанскому народу", - заявил Бабаев в комментарии report.az.

Футболист также высказался о предстоящем полуфинальном матче против Сербии.

"В полуфинале будем бороться изо всех сил. Хотим выйти в финал. Сербия тоже очень сильная команда. Нам предстоит сыграть против действующего чемпиона Европы. К этой встрече мы также подготовимся максимально серьезно. Хотим порадовать наш народ", - подчеркнул игрок.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Словакии, сборная Азербайджана обыграла Чехию со счетом 5:2. Полуфинальная встреча Азербайджан - Сербия состоится сегодня на арене "Типос" и начнется в 22:45 по бакинскому времени.