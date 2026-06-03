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Юрист назвал аргументы "Туран Товуза" в споре с УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2026 13:56
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Юрист назвал аргументы "Туран Товуза" в споре с УЕФА

Спортивный юрист Фарид Хагвердиев считает, что у "Туран Товуза" есть правовые основания для борьбы за возвращение в еврокубки.

"Считать нынешнюю ситуацию "Туран Товуза" безнадежной было бы неправильно. Если объяснить УЕФА, что речь идет о событиях семилетней давности, а сам клуб не подвергался санкциям, тогда как наказание получили лишь семь футболистов, это может стать важным фактором при пересмотре решения", - приводит слова Хагвердиева АЗЕРТАДЖ.

По мнению специалиста, важную роль могут сыграть и действия клуба после инцидента с договорными матчами.

"Необходимо изучить, какие меры были приняты внутри клуба после этого случая, проводилась ли разъяснительная работа, как отреагировало руководство и насколько профессионально действовало в сложившейся ситуации. Думаю, использование этих аргументов может помочь добиться решения в пользу клуба", - отметил юрист.

Напомним, что Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил "Туран Товуз" от участия в еврокубках сезона-2026/2027, основываясь на решении АФФА по делу о договорных матчах 2019 года.

Товузский клуб уже объявил, что намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

İdman.Biz
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