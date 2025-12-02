Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На этой неделе в Италии и Германии пройдут матчи 1/8 финала национальных Кубков.

Как передает İdman.Biz, в обеих странах некоторые команды совсем недавно встречались в матчах местных чемпионатов, что добавляет интриги предстоящим кубковым поединкам.

Кубок Италии, 1/8 финала

"Лацио" – "Милан" (4 декабря)

Команды совсем недавно играли друг против друга в Серии А: 29 ноября "Милан" дома победил "Лацио" 1:0 благодаря голу Рафаэла Леау, а концовка встречи получилась напряженной из-за эпизода с ВАР и последующих удалений в тренерских штабах. На фоне этой победы "Милан" вышел на первое место в таблице (28 очков на тот момент).

Перед выездом в Рим у "Милана" остаются кадровые вопросы: Массимилиано Аллегри дал понять, что участие Кристиана Пулишича под сомнением, однако Сантьяго Хименес и Алексис восстановились и тренируются в общей группе. "Милан" постарается удержать темп лидера, а "Лацио" - взять реванш уже в формате кубкового матча на вылет.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Италии:

"Ювентус" – "Удинезе" (2 декабря)

"Аталанта" – "Дженоа" (3 декабря)

"Наполи" – "Кальяри" (3 декабря)

"Интер" – "Венеция" (3 декабря)

"Болонья" – "Парма" (4 декабря)

"Рома" – "Торино" (14 января 2026 года)

"Фиорентина" – "Комо" (28 января 2026 года)

Кубок Германии, 1/8 финала

"Боруссия" (Дортмунд) – "Байер" (2 декабря)

Это противостояние тоже прошло недавно: 29 ноября в Бундеслиге "Боруссия" одержала победу над "Байером" со счетом 2:1 и поднялась на третье место (25 очков), а леверкузенцы идут следом, отставая на два балла (23). Теперь команды сыграют вновь, но уже в кубке, где права на ошибку нет.

По составу у дортмундцев ситуация близка к оптимальной: Нико Ковач сообщил, что Максимилиан Байер может вернуться в заявку после мышечных проблем, а среди потерь выделяется Никлас Зюле.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Германии:

"Боруссия М." – "Санкт-Паули" (2 декабря)

"Герта" – "Кайзерслаутерн" (2 декабря)

"РБ Лейпциг" – "Магдебург" (3 декабря)

"Бохум" – "Штутгарт" (3 декабря)

"Фрайбург" – "Дармштадт" (3 декабря)

"Гамбург" – "Хольштайн" (3 декабря)

"Унион" – "Бавария" (3 декабря)

Теймур Тушиев

İdman.Biz