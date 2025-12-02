2 Декабря 2025
RU

Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 15:54
25
Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На этой неделе в Италии и Германии пройдут матчи 1/8 финала национальных Кубков.

Как передает İdman.Biz, в обеих странах некоторые команды совсем недавно встречались в матчах местных чемпионатов, что добавляет интриги предстоящим кубковым поединкам.

Кубок Италии, 1/8 финала

"Лацио" – "Милан" (4 декабря)

Команды совсем недавно играли друг против друга в Серии А: 29 ноября "Милан" дома победил "Лацио" 1:0 благодаря голу Рафаэла Леау, а концовка встречи получилась напряженной из-за эпизода с ВАР и последующих удалений в тренерских штабах. На фоне этой победы "Милан" вышел на первое место в таблице (28 очков на тот момент).

Перед выездом в Рим у "Милана" остаются кадровые вопросы: Массимилиано Аллегри дал понять, что участие Кристиана Пулишича под сомнением, однако Сантьяго Хименес и Алексис восстановились и тренируются в общей группе. "Милан" постарается удержать темп лидера, а "Лацио" - взять реванш уже в формате кубкового матча на вылет.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Италии:

"Ювентус" – "Удинезе" (2 декабря)

"Аталанта" – "Дженоа" (3 декабря)

"Наполи" – "Кальяри" (3 декабря)

"Интер" – "Венеция" (3 декабря)

"Болонья" – "Парма" (4 декабря)

"Рома" – "Торино" (14 января 2026 года)

"Фиорентина" – "Комо" (28 января 2026 года)

Кубок Германии, 1/8 финала

"Боруссия" (Дортмунд) – "Байер" (2 декабря)

Это противостояние тоже прошло недавно: 29 ноября в Бундеслиге "Боруссия" одержала победу над "Байером" со счетом 2:1 и поднялась на третье место (25 очков), а леверкузенцы идут следом, отставая на два балла (23). Теперь команды сыграют вновь, но уже в кубке, где права на ошибку нет.

По составу у дортмундцев ситуация близка к оптимальной: Нико Ковач сообщил, что Максимилиан Байер может вернуться в заявку после мышечных проблем, а среди потерь выделяется Никлас Зюле.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Германии:

"Боруссия М." – "Санкт-Паули" (2 декабря)

"Герта" – "Кайзерслаутерн" (2 декабря)

"РБ Лейпциг" – "Магдебург" (3 декабря)

"Бохум" – "Штутгарт" (3 декабря)

"Фрайбург" – "Дармштадт" (3 декабря)

"Гамбург" – "Хольштайн" (3 декабря)

"Унион" – "Бавария" (3 декабря)

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола
16:08
Футбол

Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола

Брэдли Райт-Филлипс считает норвежца непревзойденным голеадором
Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"
15:39
Футбол

Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"

Фарид Искандеров отметил, что команда проявила характер и дисциплину
ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026
15:25
Футбол

ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026

Арбитры получат право проверять назначение угловых и вторые желтые карточки
Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ
15:10
Футбол

Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ

Итальянский "Наполи" и немецкая "Боруссия Дортмунд" интересовались вратарем
Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом
14:27
Футбол

Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом

Юный спортсмен прекратил карьеру прошлым летом из-за проблем с сердцем
Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:12
Футбол

Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Каталонцы перехватили лидерство в чемпионате и попытаются нарастить преимущество

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений