Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На этой неделе в Италии и Германии пройдут матчи 1/8 финала национальных Кубков.
Как передает İdman.Biz, в обеих странах некоторые команды совсем недавно встречались в матчах местных чемпионатов, что добавляет интриги предстоящим кубковым поединкам.
Кубок Италии, 1/8 финала
"Лацио" – "Милан" (4 декабря)
Команды совсем недавно играли друг против друга в Серии А: 29 ноября "Милан" дома победил "Лацио" 1:0 благодаря голу Рафаэла Леау, а концовка встречи получилась напряженной из-за эпизода с ВАР и последующих удалений в тренерских штабах. На фоне этой победы "Милан" вышел на первое место в таблице (28 очков на тот момент).
Перед выездом в Рим у "Милана" остаются кадровые вопросы: Массимилиано Аллегри дал понять, что участие Кристиана Пулишича под сомнением, однако Сантьяго Хименес и Алексис восстановились и тренируются в общей группе. "Милан" постарается удержать темп лидера, а "Лацио" - взять реванш уже в формате кубкового матча на вылет.
Остальные матчи 1/8 финала Кубка Италии:
"Ювентус" – "Удинезе" (2 декабря)
"Аталанта" – "Дженоа" (3 декабря)
"Наполи" – "Кальяри" (3 декабря)
"Интер" – "Венеция" (3 декабря)
"Болонья" – "Парма" (4 декабря)
"Рома" – "Торино" (14 января 2026 года)
"Фиорентина" – "Комо" (28 января 2026 года)
Кубок Германии, 1/8 финала
"Боруссия" (Дортмунд) – "Байер" (2 декабря)
Это противостояние тоже прошло недавно: 29 ноября в Бундеслиге "Боруссия" одержала победу над "Байером" со счетом 2:1 и поднялась на третье место (25 очков), а леверкузенцы идут следом, отставая на два балла (23). Теперь команды сыграют вновь, но уже в кубке, где права на ошибку нет.
По составу у дортмундцев ситуация близка к оптимальной: Нико Ковач сообщил, что Максимилиан Байер может вернуться в заявку после мышечных проблем, а среди потерь выделяется Никлас Зюле.
Остальные матчи 1/8 финала Кубка Германии:
"Боруссия М." – "Санкт-Паули" (2 декабря)
"Герта" – "Кайзерслаутерн" (2 декабря)
"РБ Лейпциг" – "Магдебург" (3 декабря)
"Бохум" – "Штутгарт" (3 декабря)
"Фрайбург" – "Дармштадт" (3 декабря)
"Гамбург" – "Хольштайн" (3 декабря)
"Унион" – "Бавария" (3 декабря)
Теймур Тушиев