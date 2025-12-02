Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом

17-летний Эшгин Рустамов, скончавшийся на прошлой неделе перед школой №94 в районе Бакиханов в Баку, был футболистом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, он выступал за команду футбольной академии "Мубариз".

По информации источников, у молодого человека произошел сердечный приступ.

Сообщается, что прошлым летом Эшгин вынужден был прекратить занятия футболом из-за проблем с сердцем. Тренер академии "Мубариз" Джавид Мурсалов подтвердил, что юноша был игроком их команды:

"Да, Эшгин был членом нашей команды. Он выступал у нас около двух лет. Насколько мне известно, ранее нигде не играл. Физические данные у него были отличные. Высокий и крепкий парень. Хорошо играл. Для принятия в команду мы требуем справку о состоянии здоровья, без этой справки нельзя было бы стать членом команды. Но как именно они получили эту справку, сказать не могу. Его двоюродный брат Тунар сейчас играет за команду", - рассказал тренер.

По словам Мурсалова, Эшгин покинул команду из-за учебы: "Он не смог продолжать из-за экзаменов. Родители считали важным, чтобы он больше времени уделял образованию".

İdman.Biz