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Ганский футболист попрощался с "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2026 01:30
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Ганский футболист попрощался с "Карабахом"

Бывший полузащитник "Карабаха" Эммануэль Аддаи выступил с прощальным обращением после ухода из агдамского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, ганский футболист опубликовал сообщение в социальных сетях, поблагодарив всех, с кем работал во время выступлений за чемпиона Азербайджана.

"Поскольку эта глава подходит к концу, хочу поблагодарить "Карабах" за все. Спасибо болельщикам, сотрудникам клуба, тренерам и моим товарищам по команде за поддержку, воспоминания и опыт, которые останутся со мной навсегда. Для меня было честью быть частью этого клуба, и я всегда буду благодарен за время, проведенное здесь", - написал Аддаи.

Футболист также пожелал "Карабаху" дальнейших успехов, а всем, кто связан с клубом, счастья и благополучия в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что Эммануэль Аддаи покинул "Карабах". После этого игрок впервые публично обратился к клубу и его болельщикам с прощальными словами.

Аддаи перешел в "Карабах" в 2024 году из испанского "Алькоркона". По итогам сезона агдамский клуб расстался с футболистом после завершения срока контракта.

İdman.Biz
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