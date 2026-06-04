Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев поделился впечатлениями после выхода команды в финал чемпионата Европы, проходящего в Словакии, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю всех своих игроков и весь народ. Мы хотим стать чемпионами. Сербия - одна из сильнейших команд Европы. Получился действительно тяжелый матч. Соперник мог выглядеть лучше по игре, но результат остался за нами. В финале хотим показать более качественный футбол", - заявил Гулиев на пресс-конференции после полуфинального матча с Сербией.

Наставник отметил, что команда потратила много сил в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и теперь должна как можно лучше восстановиться перед решающим матчем.

"Нам нужно готовиться к завтрашней игре. Хотим сыграть лучше, чем сегодня. Иногда один гол решает исход встречи. И мы, и сербы действовали осторожно. Нужно было думать и об обороне. Но наша сборная не играет в оборонительный футбол", - подчеркнул главный тренер.

Напомним, сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата Европы, обыграв Сербию в серии пенальти. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В матче за титул азербайджанская команда встретится со сборной Украины.