Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"

После победы "Манчестер Юнайтед" над "Кристал Пэлас" полузащитник Бруно Фернандеш поделился мнением о своем партнере по команде Мэйсоне Маунте, сообщает İdman.Biz.

"Мэйсон - отличный игрок. Его качество никогда не вызывало сомнений у товарищей по команде. Иногда ему было сложнее с голами и результативными передачами, а также он сталкивался с травмами, но, когда он в форме, он очень важен для команды", - сказал Фернандеш в интервью BBC.

Маунт уже забил два гола в нынешнем сезоне Премьер-лиги за "Манчестер Юнайтед", столько же, сколько за предыдущие два сезона вместе взятые. Это подтверждает, что английский полузащитник постепенно набирает форму и возвращается к своему лучшему уровню игры.

