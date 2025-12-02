В Нахчыване стартовал проект "Уроки футбола в школах"

В школах Нахчывана стартовал проект "Уроки футбола в школах" в рамках программы UEFA HatTrick при поддержке АФФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, в мероприятии приняли участие представители Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики, Отдела образования города Нахчыван, Федерации футбола Нахчывана, директора школ и учителя физической культуры.

Встречи со школьниками прошли в школах №5, №12 и №14 города, на них учащимся рассказали о целях и задачах проекта АФФА.

Было отмечено, что Федерация футбола Нахчывана продолжит работу по популяризации футбола в Нахчыване, а совместные инициативы с Министерством образования будут носить постоянный характер.

В завершение мероприятия школьникам были вручены спортивная форма и наглядные материалы, обеспечивающие проведение футбольных уроков на высоком уровне.

Отметим, что проект реализуется в 10 школах города Нахчыван.

İdman.Biz