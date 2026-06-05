Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил национальную сборную по мини-футболу с победой на чемпионате Европы.
Как сообщает İdman.Biz, соответствующую публикацию глава государства разместил на своей странице в социальной сети X.
В обращении говорится:
"Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы в 2022 году и чемпионом мира в 2025 году, вписала еще одну яркую страницу в историю спорта нашей страны, вновь завоевав титул чемпиона Европы. Эта победа, одержанная в командном виде спорта, вдвойне радует.
Искренне и от всего сердца поздравляю нашу команду с этой великолепной победой, желаю нашему народу новых и новых успехов.
Да здравствует Азербайджан!"
2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması ikiqat sevindiricidir.— İlham Əliyev (@azpresident) June 5, 2026
Komandamızı bu möhtəşəm… pic.twitter.com/JlJLUT7ASY
Напомним, что вчера сборная Азербайджана по мини-футболу в финальном матче в Братиславе одержала победу над командой Украины со счетом 2:0.