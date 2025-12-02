2 Декабря 2025
RU

Полузащитник "Арсенала" признан игроком года

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 11:38
30
Полузащитник "Арсенала" признан игроком года

Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Деклан Райс признан игроком года по версии футбольных болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал обладателем награды Football Supporters Association Player of the Year 2025.

За победителя голосовали фанаты по всей Англии и Уэльсу. Райс опередил в финальном списке Эрлинга Холанда, Антуана Семеньо, Моисеса Кайседо, Райана Гравенберха и Жана-Филиппа Матету.

26-летний игрок стал вторым представителем "Арсенала", получившим эту награду: ранее ее обладателем был Алексис Санчес в 2015 году.

Победа Райса отмечена как признание его ключевой роли в команде и выдающихся выступлений в сезоне, укрепивших его статус одного из лучших полузащитников Премьер-лиги.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО
13:06
Футбол

Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО

Команда главного тренера "Челси" использовала хитрую тактику
Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША
12:52
Футбол

Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША

Главные футбольные события недели: трансляции матчей на ТВ и онлайн-платформах
Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"
12:37
Футбол

Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" постепенно возвращается к форме
Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено
12:07
Футбол

Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено

Клуб пошел навстречу болельщику "Аякса"
В Нахчыване стартовал проект "Уроки футбола в школах"
11:53
Футбол

В Нахчыване стартовал проект "Уроки футбола в школах"

Проект реализуется в рамках программы UEFA HatTrick при поддержке АФФА

В соцсети X появился аккаунт, посвящtнный ушам Килиана Мбаппе - ФОТО
11:08
Футбол

В соцсети X появился аккаунт, посвящtнный ушам Килиана Мбаппе - ФОТО

За год на странице опубликовано 754 фото

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений