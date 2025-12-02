Полузащитник "Арсенала" признан игроком года

Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Деклан Райс признан игроком года по версии футбольных болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал обладателем награды Football Supporters Association Player of the Year 2025.

За победителя голосовали фанаты по всей Англии и Уэльсу. Райс опередил в финальном списке Эрлинга Холанда, Антуана Семеньо, Моисеса Кайседо, Райана Гравенберха и Жана-Филиппа Матету.

26-летний игрок стал вторым представителем "Арсенала", получившим эту награду: ранее ее обладателем был Алексис Санчес в 2015 году.

Победа Райса отмечена как признание его ключевой роли в команде и выдающихся выступлений в сезоне, укрепивших его статус одного из лучших полузащитников Премьер-лиги.

İdman.Biz