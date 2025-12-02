УЕФА рассматривает возможное отстранение Израиля от турниров

УЕФА провела ряд встреч с представителями Game Over Israel, чтобы обсудить потенциальные условия, при которых Израиль мог бы быть отстранен от международных турниров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, диалог продолжается с конца сентября, после того как несколько национальных футбольных ассоциаций призвали УЕФА вынести на голосование вопрос о дальнейшем допуске Израиля.

УЕФА не стремится самостоятельно отстранять Израиль, опасаясь конфликтов с другими спортивными структурами, однако внимательно следит за судебными разбирательствами в Ирландии и Швейцарии, которые теоретически могут обязать союз действовать в рамках международного права.

Одна из ключевых встреч прошла 15 октября в штаб-квартире УЕФА. В ту же неделю полиция Уэст-Мидлендса запретила выезд фанатов тель-авивского "Маккаби" на игру с "Астон Виллой" по соображениям безопасности. По словам источников, именно после этого УЕФА попросил активистов предоставить заключения экспертов по правам человека для дальнейшего использования в процессе принятия решений.

İdman.Biz