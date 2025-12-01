1 Декабря 2025
17-летний египетский талант попал в поле зрения "Барселоны"

Футбол
Новости
1 Декабря 2025 16:58
17-летний египетский талант попал в поле зрения "Барселоны"

17-летний нападающий Хамза Абделькарим из египетского клуба "Аль-Ахли" привлек внимание "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MBC Egypt, каталонский клуб проявляет интерес к талантливому форварду.

Абделькарим выделился своими выступлениями на прошедшем в этом месяце в Катаре Чемпионате мира среди игроков до 17 лет, где его отметили как одного из ярчайших африканских футболистов турнира.

Скаутов "Барселоны" привлекли скорость, умение обращаться с мячом и креативность молодого игрока. Клуб внимательно следит за его развитием, однако официального предложения пока не поступало.

