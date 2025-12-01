Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейная встреча пришлась на XIII тур Мисли Премьер-Лиги.

Домашний поединок против "Карван-Евлах" (2:0) стал особенным для наставника. С момента назначения в 2008 году команда под руководством Гурбана Гурбанова одержала 467 побед, сыграла 185 ничьих и потерпела 148 поражений. За это время "Карабах" забил 1375 голов и пропустил 631 мяч.

За 17 лет работы Гурбана Гурбанова "Карабах" провел 538 матчей в Премьер-Лиге, 75 игр в Кубке Азербайджана и 187 поединков в еврокубках.

Отметим, что дебют Гурбана Гурбанова в роли главного тренера клуба состоялся 9 августа 2008 года. В первом матче его команда обыграла "Бакылы" со счетом 2:1.

