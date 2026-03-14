"Наполи" подтвердил выкуп нападающего у "Манчестер Юнайтед"

14 Марта 2026 08:30
Футбольный клуб "Наполи" намерен оформить полноценный трансфер нападающего Расмуса Хейлунна, который выступает за команду на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz, информацию подтвердил спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна. По его словам, неаполитанцы активируют опцию выкупа игрока, предусмотренную в соглашении.

"Нет никаких сомнений, что Хейлунн останется в "Наполи". У нас есть обязательство выкупа в случае попадания в Лигу чемпионов, но мы намерены активировать опцию независимо от этого условия", - приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо.

Датский форвард перешел в "Наполи" летом прошлого года на правах аренды. В текущем сезоне Хейлунн провел 35 матчей за команду Антонио Конте, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

