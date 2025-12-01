1 Декабря 2025
Бывший игрок "Реала": "Где бы сейчас была команда без Мбаппе?"

1 Декабря 2025 09:55
Бывший футболист мадридского "Реала" Хорхе Вальдано считает, что в нынешнем сезоне команда слишком зависит от Килиана Мбаппе, сообщает İdman.Biz.

"В "Реале" должны задаться вопросом: где бы сейчас была команда без Мбаппе?" – передает Madrid Universal слова Вальдано.

26-летний форвард забил единственный мяч в воскресном поединке Ла Лиги против "Жироны", который завершился вничью (1:1). Звездный француз поразил ворота с пенальти и упрочил лидерство в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Отметим, что Килиан Мбаппе стал автором 23 забитых мячей и трех результативных передач в 19 матчах коллектива Хаби Алонсо в нынешней кампании.

