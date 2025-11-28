Рамин Мусаев назвал причину ухода Гурбана Гурбанова из "Нефтчи"

Бывший президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), экс-вице-президент "Нефтчи" Рамин Мусаев рассказал о причинах расставания с Гурбаном Гурбановым в бытность его главным тренером столичной команды.

По его словам, уход Гурбанова был связан не с результатами команды, а с сокращением бюджета клуба.

"Гурбан Гурбанов ушел не из-за зарплаты, а потому что на трансферы футболистов не выделялось достаточное количество средств. Но позже я поддержал его и стал инициатором его перехода в "Карабах". Я об этом не жалею", - сказал Мусаев в интервью sportnet.az.

Он также отметил, что после ухода Гурбанова Властимил Петржела был назначен главным тренером "Нефтчи" на более низкую зарплату: "Петржела хотел продолжить карьеру после работы в "Зените" в какой-либо команде. В "Нефтчи" он пришел поработать ради рекламы. Стало известно, что в России он пропускал много матчей. Позже, кроме разговоров о ставках, я слышал и другие вещи".

Отметим, что Гурбан Гурбанов возглавлял "Нефтчи" с 8 июня 2006 года по 28 августа 2007 года. За это время клуб завоевал серебряные медали чемпионата Азербайджана и уступил австрийскому "Риду" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по сумме двух матчей - 2:1 и 1:3.

İdman.Biz