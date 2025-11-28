Гурбан Гурбанов и игроки "Карабаха" посетили инновационный реабилитационный центр - ФОТО

ФК "Карабах" в составе делегации во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым посетил новый роботизированный реабилитационный центр при Yeni klinika.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Табиб, исполнительный директор учреждения Вугар Гурбанов, директор Yeni klinika Барат Юсубов и руководитель центра Пярвин Акберов рассказали команде о реабилитационных технологиях, роботизированных системах и инновационном оборудовании для восстановления после спортивных травм.

Игроки клуба ознакомились с возможностями центра, протестировали оборудование на практике и получили от специалистов подробную информацию о влиянии реабилитации на спортивную форму.

İdman.Biz