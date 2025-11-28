Футболист "Карабаха", пострадавший в матче с "Наполи": "С нетерпением жду возвращения к работе" - ФОТО/ВИДЕО

"Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня".

Как сообщает İdman.Biz, эти слова написал футболист "Карабаха" Кевин Медина в своем посте в соцсети Instagram.

Колумбийский игрок поделился впечатлениями после инцидента в матче Лиги чемпионов УЕФА с итальянским "Наполи":

"Благодарю каждого из вас. Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возвращения к работе, как обычно. Продолжаем бороться".

Отметим, что мяч после удара форварда "Наполи" попал Кевину Медине в лицо, и он потерял сознание, упав на поле.

Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах", состоявшийся 25 ноября в Италии, завершился победой хозяев со счетом 2:0.

İdman.Biz