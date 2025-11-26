"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" стал только третьей командой, которая обыграла каталонскую "Барселону" пять и более раз в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 10 побед над "сине-гранатовыми" у мюнхенской "Баварии", шесть - у "ПСЖ". Лондонцы обыгрывали "Барселону" ровно пять раз.

Матч V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Челси" и "Барселоной" прошел накануне. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой "синих" со счетом 3:0. После этой игры "Челси" с 10 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, "сине-гранатовые" с семью очками находятся в средней ее части.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

