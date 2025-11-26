Конфликт в "Галатасарае": Гюнай Гювенч вступил в спор с главным тренером - ВИДЕО

После матча V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским клубом "Юнион" запасной вратарь турецкого "Галатасарая" Гюнай Гювенч вступил в спор с главным тренером команды Оканом Буруком.

Как сообщает İdman.Biz, после инцидента Гювенч резко отреагировал на замечания тренера и отказался садиться в автобус команды.

Этот поступок вратаря усилил слухи о напряженной атмосфере внутри клуба.

Хотя официальных комментариев по поводу причин конфликта пока не было, предполагается, что столкновение возникло на фоне эмоционального напряжения после матча.

Позиция руководства "Галатасарая" и возможное дисциплинарное наказание Гюнай Гювенча станут известны в ближайшие часы.

İdman.Biz