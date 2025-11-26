Эстевао повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов

18-летний бразильский нападающий "Челси" Эстевао Виллиан стал третьим в истории футболистом в возрасте 19 и менее лет с голами в каждом из своих первых трех матчей в Лиге чемпионов в стартовом составе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, форвард отметился голом в ворота "Барселоны" в домашнем матче V тура общего группового этапа ЛЧ (3:0), установив текущий счет 2:0 на 55-й минуте.

Ранее Эстевао забивал в матчах III тура ЛЧ с "Аяксом" (1:0 дома) и IV тура с "Карабахом" (2:2 на выезде), в которых также играл в основе. До этого нападающий принимал участие в матчах Лиги чемпионов, только выходя на замену.

Отметим, что забивать во всех трех своих первых матчах ЛЧ в стартовом составе в тинейджерском возрасте (19 и менее лет) удавалось только 18-летнему Килиану Мбаппе и 19-летнему Эрлингу Холанду.

İdman.Biz