Хаби Алонсо прокомментировал слухи об отставке

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо отреагировал на слухи о его отставке, сообщает İdman.Biz.

"Мне не нужно публичных заявлений о поддержке со стороны руководства клуба. Я ежедневно нахожусь в контакте с руководством, и этого вполне достаточно. Слухи об отставке меня не касаются. Меня волнует только то, что происходит на тренировках и в матчах. Остальное меня не интересует. Сейчас никто в команде не удовлетворен текущей ситуацией, но я уверен, что мы добьемся прогресса", - цитирует Алонсо Madrid Universal.

Напомним, на днях один из самых авторитетных источников в мире The Athletic сообщил, что Винисиус отказывается продлевать контракт с "Реалом" из-за конфликта с Алонсо. Ранее испанские СМИ писали, что отношения между тренером и игроками "Реала" оставляют желать лучшего - футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби и положение Алонсо в мадридском клубе становится все более шатким.

В трех последних матчах "Реал" не одержал ни одной победы.

İdman.Biz