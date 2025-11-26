Лига чемпионов УЕФА: сегодня пройдут последние матчи V тура

Сегодня пройдут последние матчи V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, в последний игровой день V тура состоятся девять встреч.
Ниже представляем все матчи, которые пройдут сегодня:
Лига чемпионов УЕФА
V тур
26 ноября
21:45 – "Копенгаген" – "Кайрат"
21:45 – "Пафос" – "Монако"
23:59 – "Арсенал" – "Бавария"
23:59 – "Атлетико Мадрид" – "Интер"
23:59 – "Айнтрахт Франкфурт" – "Аталанта"
23:59 – "Ливерпуль" – "ПСВ"
23:59 – "Олимпиакос" – "Реал Мадрид"
23:59 – "ПСЖ" – "Тоттенхэм"
23:59 – "Спортинг" – "Брюгге"