Лига чемпионов УЕФА: сегодня пройдут последние матчи V тура

Сегодня пройдут последние матчи V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в последний игровой день V тура состоятся девять встреч.

Ниже представляем все матчи, которые пройдут сегодня:

Лига чемпионов УЕФА

V тур

26 ноября

21:45 – "Копенгаген" – "Кайрат"

21:45 – "Пафос" – "Монако"

23:59 – "Арсенал" – "Бавария"

23:59 – "Атлетико Мадрид" – "Интер"

23:59 – "Айнтрахт Франкфурт" – "Аталанта"

23:59 – "Ливерпуль" – "ПСВ"

23:59 – "Олимпиакос" – "Реал Мадрид"

23:59 – "ПСЖ" – "Тоттенхэм"

23:59 – "Спортинг" – "Брюгге"

İdman.Biz