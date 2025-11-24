Официальные лица АФФА получили назначения на матч с участием "Галатасарая" – ОБНОВЛЕНО

Заместитель генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльчин Мамедов получил назначение от УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, он станет матч-директором УЕФА (UEFA Venue Director) на игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" (Турция) и "Юнион" (Бельгия).

Встреча состоится 25 ноября на стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле.

Отметим, что ранее менеджер АФФА по социальной и экологической устойчивости Кифаят Мустафаева также получила назначение на этот матч.

09:55

Менеджер по социальной и экологической устойчивости Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Кифаят Мустафаева получила назначение от УЕФА.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, она будет представителем УЕФА на матче основного этапа Юношеской лиги УЕФА между "Галатасараем" (Турция) и "Юнион" (Бельгия).

Встреча состоится 25 ноября на стадионе Esenler Erokspor в Стамбуле.

