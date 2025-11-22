В Баку прошла церемония открытия IV мини-футбольного турнира, посвященного памяти Гейдара Алиева - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия IV мини-футбольного турнира среди государственных учреждений, посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, которое прошло в Академии тенниса Баку, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководство АФФА и федерации мини-футбола Азербайджана, а также представители различных государственных органов.

Сначала на поле были выведены команды-участницы. Затем прозвучал Государственный гимн, а память великого лидера Гейдара Алиева и погибших героев была почтена минутой молчания.

Фарид Гаибов поприветствовал участников соревнований и напомнил, что турнир проводится уже в четвертый раз: "У нас уже есть три победителя. Мы отправляем их на международные турниры. Соревнования организуются на высоком уровне. Нас ожидает интересная борьба. Благодарю всех, кто оказывает поддержку и сотрудничает с нами".

Исполнительный вице-президент федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов пожелал участникам успехов: "Нас радует, что турнир проводится регулярно. В этом году мы стали победителями чемпионата мира по мини-футболу в Баку. Это показывает развитие мини-футбола в нашей стране. Государственные учреждения традиционно уделяют внимание этому турниру".

После художественной части церемонии открытия стартовал первый матч турнира.

Отметим, что соревнования продлятся до мая 2026 года.

İdman.Biz