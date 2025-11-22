24 Ноября 2025
RU

В Баку прошла церемония открытия IV мини-футбольного турнира, посвященного памяти Гейдара Алиева - ФОТО

Футбол
Новости
22 Ноября 2025 17:17
44
В Баку прошла церемония открытия IV мини-футбольного турнира, посвященного памяти Гейдара Алиева - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия IV мини-футбольного турнира среди государственных учреждений, посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, которое прошло в Академии тенниса Баку, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководство АФФА и федерации мини-футбола Азербайджана, а также представители различных государственных органов.

Сначала на поле были выведены команды-участницы. Затем прозвучал Государственный гимн, а память великого лидера Гейдара Алиева и погибших героев была почтена минутой молчания.

Фарид Гаибов поприветствовал участников соревнований и напомнил, что турнир проводится уже в четвертый раз: "У нас уже есть три победителя. Мы отправляем их на международные турниры. Соревнования организуются на высоком уровне. Нас ожидает интересная борьба. Благодарю всех, кто оказывает поддержку и сотрудничает с нами".

Исполнительный вице-президент федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов пожелал участникам успехов: "Нас радует, что турнир проводится регулярно. В этом году мы стали победителями чемпионата мира по мини-футболу в Баку. Это показывает развитие мини-футбола в нашей стране. Государственные учреждения традиционно уделяют внимание этому турниру".

После художественной части церемонии открытия стартовал первый матч турнира.

Отметим, что соревнования продлятся до мая 2026 года.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
19:30
Мировой футбол

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
19:12
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
18:39
Азербайджанский футбол

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"

Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"
18:29
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Опытный специалист считает, что столичному клубу не стоит торопиться с решением по главному тренеру

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место