Форвард "Ливерпуля" купил сторожевого добермана за 34 тысячи евро

Нападающий английского "Ливерпуля" Александер Исак приобрел сторожевого добермана стоимостью € 34 тыс.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Sun, покупка животного связана с угрозами расправой, которые 26-летний футболист получил после своих выступлений за сборную Швеции.

Угрозы были адресованы игроку на фоне неудачного выступления национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Данный инцидент вызвал серьезные опасения за личную безопасность спортсмена.

Отмечается, что среди футболистов английской Премьер-лиги наблюдается тенденция к увеличению числа приобретений собак для защиты личного имущества. Это происходит после серии инцидентов со взломами и ограблениями домов знаменитостей на территории Великобритании.

В текущем сезоне Исак принял участие в 12 матчах, выступая как за клуб, так и за национальную команду. За этот период форвард смог забить один гол.

Напомним, что матч "Карабаха" с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу состоится 28 января следующего года в Англии.

İdman.Biz