Легенда "Нефтчи" удивился разгрому бакинцев в матче с "Карабахом"

27 Апреля 2026 11:48
Бывший вратарь "Нефтчи", многократный чемпион Азербайджана и экс-голкипер сборной страны Гусейн Магомедов прокомментировал разгромное поражение бакинского клуба от "Карабаха" (1:5) в 29-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

"Честно говоря, такого хода матча я не ожидал", - сказал Магомедов в комментарии sport24.az.

По словам бывшего голкипера, перед встречей "Нефтчи" выглядел командой, способной навязать серьезную борьбу, так как в последних турах набрал хороший ход и сохранял шансы на еврокубки. Он отметил, что именно поэтому ожидал более напряженного и равного противостояния, однако "Карабах" с первых минут показал другой настрой и выглядел более мотивированным.

"В последних матчах "Нефтчи" играл хорошо и боролся за еврокубки. Поэтому я ждал эту встречу с интересом. Но по игре было видно, что "Карабах" намного сильнее хотел победить", - заявил Магомедов.

Магомедов также подчеркнул, что уровень чемпионата растет, а проходных матчей становится все меньше даже для лидеров.

"Сейчас команды из нижней части таблицы тоже способны отбирать очки у фаворитов. Это говорит о росте конкуренции", - добавил он.

Магомедов — бывший голкипер сборной Азербайджана, а также экс-игрок "Нефтчи", с которым дважды выигрывал чемпионат страны и завоевывал Кубок Азербайджана. За карьеру он становился чемпионом страны семь раз в составе разных клубов и считается одним из известных вратарей своего поколения.

