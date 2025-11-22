24 Ноября 2025
RU

12-й тур АПЛ: кто победит в дерби северного Лондона – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбол
Новости
22 Ноября 2025 12:40
76
12-й тур АПЛ: кто победит в дерби северного Лондона – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После международной паузы возобновляются матчи английской Премьер-лиги по футболу.

Как передает İdman.Biz, в течение ближайших нескольких дней будут сыграны матчи XII тура АПЛ.

Главной интригой XII тура АПЛ станет дерби Северного Лондона между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". "Арсенал" подходит к матчу в статусе лидера чемпионата с лучшей обороной лиги и 14-матчевой серией без поражений. Несмотря на то что в прошлом туре команда упустила победу на 94-й минуте, Микель Артета подчеркнул, что ждет от игроков "сильной реакции и характера дома перед своими болельщиками".

Главной проблемой для лондонцев остается травма центрального защитника Габриэла Магальяйнса, которого тренер назвал "одним из ключевых голосов обороны". Однако Артета уверен, что команда "найдет того, кто выйдет вперед и возьмет ответственность".

"Тоттенхэм" занимает пятое место и продолжает колебаться между яркими победами и неудачами. Томас Франк получил хорошие новости: к дерби готовы вернуться Сарр, Бергвалль и Коло Муани. Но серьезный список травмированных, включая Мэддисона, Кулусевски и Биссума, остается важной проблемой.

Накануне встречи Франк отметил, что его команда "готова к битве" и подчеркнул, что "дерби не про таблицу, а про эмоции и моменты, которыми нужно пользоваться". При этом вспоминается и тяжелая статистика: "Тоттенхэм" не выигрывает на "Эмирейтс" в АПЛ с 2010 года.

Тактически оба тренера готовят интенсивный матч: борьба за центр поля, прессинг и стандарты могут стать решающими. "Арсенал" стремится сохранить лидерство и удержать отрыв от преследователей, тогда как "Тоттенхэм" рассчитывает сократить дистанцию от зоны Лиги чемпионов. Все это делает предстоящее дерби одним из самых напряженных и значимых матчей осени.

Все матчи 12-го тура АПЛ

22 ноября

"Бернли" – "Челси"

"Брайтон" – "Брентфорд"

"Фулхэм" – "Сандерленд"

"Борнмут" – "Вест Хэм"

"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"

"Ливерпуль" – "Ноттингем Форест"

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

23 ноября

"Лидс" – "Астон Вилла"

"Арсенал" – "Тоттенхэм"

24 ноября

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

Турнирная таблица перед XII туром

1. "Арсенал" – 26

2. "Манчестер Сити" – 22

3. "Челси" – 20

4. "Сандерленд" – 19

5. "Тоттенхэм" – 18

6. "Астон Вилла" – 18

7. "Манчестер Юнайтед" – 18

8. "Ливерпуль" – 18

9. "Борнмут" – 18

10. "Кристал Пэлас" – 17

11. "Брайтон" – 16

12. "Брентфорд" – 16

13. "Эвертон" – 15

14. "Ньюкасл" – 12

15. "Фулхэм" – 11

16. "Лидс" – 11

17. "Бернли" – 10

18. "Вест Хэм" – 10

19. "Ноттингем Форест" – 9

20. "Вулверхэмптон" – 2

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
19:30
Мировой футбол

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
19:12
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
18:39
Азербайджанский футбол

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"

Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"
18:29
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Опытный специалист считает, что столичному клубу не стоит торопиться с решением по главному тренеру

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место