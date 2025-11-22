12-й тур АПЛ: кто победит в дерби северного Лондона – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После международной паузы возобновляются матчи английской Премьер-лиги по футболу.

Как передает İdman.Biz, в течение ближайших нескольких дней будут сыграны матчи XII тура АПЛ.

Главной интригой XII тура АПЛ станет дерби Северного Лондона между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". "Арсенал" подходит к матчу в статусе лидера чемпионата с лучшей обороной лиги и 14-матчевой серией без поражений. Несмотря на то что в прошлом туре команда упустила победу на 94-й минуте, Микель Артета подчеркнул, что ждет от игроков "сильной реакции и характера дома перед своими болельщиками".

Главной проблемой для лондонцев остается травма центрального защитника Габриэла Магальяйнса, которого тренер назвал "одним из ключевых голосов обороны". Однако Артета уверен, что команда "найдет того, кто выйдет вперед и возьмет ответственность".

"Тоттенхэм" занимает пятое место и продолжает колебаться между яркими победами и неудачами. Томас Франк получил хорошие новости: к дерби готовы вернуться Сарр, Бергвалль и Коло Муани. Но серьезный список травмированных, включая Мэддисона, Кулусевски и Биссума, остается важной проблемой.

Накануне встречи Франк отметил, что его команда "готова к битве" и подчеркнул, что "дерби не про таблицу, а про эмоции и моменты, которыми нужно пользоваться". При этом вспоминается и тяжелая статистика: "Тоттенхэм" не выигрывает на "Эмирейтс" в АПЛ с 2010 года.

Тактически оба тренера готовят интенсивный матч: борьба за центр поля, прессинг и стандарты могут стать решающими. "Арсенал" стремится сохранить лидерство и удержать отрыв от преследователей, тогда как "Тоттенхэм" рассчитывает сократить дистанцию от зоны Лиги чемпионов. Все это делает предстоящее дерби одним из самых напряженных и значимых матчей осени.

Все матчи 12-го тура АПЛ

22 ноября

"Бернли" – "Челси"

"Брайтон" – "Брентфорд"

"Фулхэм" – "Сандерленд"

"Борнмут" – "Вест Хэм"

"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"

"Ливерпуль" – "Ноттингем Форест"

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

23 ноября

"Лидс" – "Астон Вилла"

"Арсенал" – "Тоттенхэм"

24 ноября

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

Турнирная таблица перед XII туром

1. "Арсенал" – 26

2. "Манчестер Сити" – 22

3. "Челси" – 20

4. "Сандерленд" – 19

5. "Тоттенхэм" – 18

6. "Астон Вилла" – 18

7. "Манчестер Юнайтед" – 18

8. "Ливерпуль" – 18

9. "Борнмут" – 18

10. "Кристал Пэлас" – 17

11. "Брайтон" – 16

12. "Брентфорд" – 16

13. "Эвертон" – 15

14. "Ньюкасл" – 12

15. "Фулхэм" – 11

16. "Лидс" – 11

17. "Бернли" – 10

18. "Вест Хэм" – 10

19. "Ноттингем Форест" – 9

20. "Вулверхэмптон" – 2

Теймур Тушиев

İdman.Biz