Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил с ярким заявлением о полузащитнике команды Бернарду Силве.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист признался, что не представляет нынешний "Сити" без португальского футболиста.

"Трудно представить эту команду без него. Девять лет, бесчисленное количество трофеев и полная самоотдача на поле... Бернарду Силва — особенный игрок. Он незаменим как на поле, так и в раздевалке", — заявил Гвардиола.

Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года и является одним из ключевых игроков команды в эпоху Гвардиолы.