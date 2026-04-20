"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

20 Апреля 2026 18:40
Пресс-служба "ПСЖ" опубликовала заявление о травме полузащитника команды Витиньи. Ранее хавбек получил повреждение в матче 30-го тура Лиги 1 с "Лионом" (1:2), передает İdman.Biz.

"После травмы правой пятки, полученной в матче с "Лионом", Витинья останется на лечении в течение следующих нескольких дней, а дальнейшее обследование будет проведено к концу недели", - сообщает официальный сайт "ПСЖ".

Отметим, что через восемь дней, 28 апреля, парижский клуб сыграет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

В нынешнем сезоне Витинья провел 45 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

İdman.Biz
