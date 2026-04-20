Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал победу над "Эвертоном" (2:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, специалист отметил важность результата как с турнирной, так и с эмоциональной точки зрения. После этой победы "Ливерпуль" с 55 очками занимает пятое место и увеличил отрыв от "Челси", идущего шестым, до семи баллов.

"Да, этот отрыв важен, поскольку мы сосредоточены на выходе в Лигу чемпионов. Но перед игрой речь шла не только о таблице. Мы представляем "Ливерпуль", и несколько дней назад почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо", - заявил Слот.

По его словам, команда продемонстрировала характер и понимание того, что значит выступать за клуб. Он также отметил поддержку болельщиков и назвал победу в первом матче на новом стадионе "Эвертона" важным достижением для всей команды и клуба.