"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезное усиление средней линии в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, одним из приоритетных кандидатов для манкунианцев является полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени. В клубе рассматривают его как возможную замену Каземиро, который может покинуть команду.

Отмечается, что "Юнайтед" намерен подписать сразу двух игроков в центр поля, при этом Тчуамени входит в число главных целей. Однако ситуация может измениться в зависимости от трансферной политики мадридцев.

Будущее французского хавбека связано с планами "Реала" на лето. По данным источника, президент клуба Флорентино Перес высоко оценивает полузащитника "Манчестер Сити" Родри, и возможный трансфер испанца может повлиять на положение Тчуамени в команде.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего французского игрока оценивается примерно в 75 миллионов евро.