"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонская "Бенфика" под руководством Жозе Моуринью остается единственным клубом в Европе, который еще не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне национального чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, после того как в минувшие выходные пражская "Славия" уступила "Градецу-Кралове" со счетом 1:2, "Бенфика" осталась единственной командой с нулем в графе поражений.

При этом уникальное достижение не гарантирует лиссабонцам лидерство в чемпионате. За четыре тура до конца сезона команда отстает от "Порту" на семь очков и практически лишилась шансов на титул.

Главной причиной такого положения стало большое количество ничьих - "Бенфика" сыграла вничью девять раз в 30 матчах. Остальные 21 встреча завершилась победами, включая принципиальную игру против "Спортинга" в минувшие выходные.