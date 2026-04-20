"Челси" установил антирекорд из четырех поражений подряд без голов

Футбольный клуб "Челси" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1 в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы проиграли уже четвертую встречу подряд в чемпионате без забитых мячей, что произошло впервые за более чем 28 лет.

Неудачная серия команды Лиама Росеньора началась с поражения от "Ньюкасл Юнайтед" (0:1). Затем "синие" уступили "Эвертону" (0:3), "Манчестер Сити" (0:3), а теперь и "Манчестер Юнайтед". В следующем туре, 21 апреля, "Челси" сыграет на выезде с "Брайтон энд Хоув Альбион".

После 33 туров "Челси" набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.