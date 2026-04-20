Вратарь "Ливерпуля" выбыл на несколько недель

Голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили выбыл из строя на несколько недель после травмы, полученной в матче против "Эвертона".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, повреждение оказалось не таким серьезным, как предполагалось изначально. Ожидается, что вратарь пропустит от двух до четырех недель.

При этом основной голкипер команды Алиссон также остается в лазарете. В связи с этим в ближайшем матче против "Кристал Пэлас" место в стартовом составе, вероятно, займет Фредди Вудмен.

На данный момент "Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.