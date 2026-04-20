"Барселона" хочет продлить контракт с Левандовским

"Барселона" намерена продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским по инициативе президента клуба Жоана Лапорты.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, каталонцы планируют пролонгировать соглашение с польским форвардом до лета 2027 года.

Отмечается, что в новом контракте зарплата Левандовского может быть снижена, однако точные финансовые условия пока не раскрываются. Ожидается, что стороны смогут прийти к договоренности.

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 17 голов и отдав три результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.