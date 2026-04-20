Фланговый нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым спортсменом мира по версии Laureus World Sports Awards.

Как сообщает İdman.Biz, испанский футболист получил награду на церемонии и поблагодарил свою семью, партнеров по команде и всех, кто его поддерживает.

"Я очень рад получить эту награду. Это большая честь. Хочу поблагодарить академию, мою семью, мою маму, которая дома с моим братом, моего отца, мою бабушку, моих коллег, команду, которая всегда со мной. Я очень счастлив и надеюсь, что это поможет мне двигаться дальше. Мне еще предстоит долгий путь. Хорошего дня и большое спасибо", - сказал Ямаль на церемонии.

Отметим, что годом ранее он стал победителем в номинации "Прорыв года". В текущем сезоне Ямаль провел 44 матча, забил 23 гола и сделал 16 результативных передач.