"Газиянтеп" разгромил "Кайсериспор"

В чемпионате Турции по футболу завершился 30-й тур.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном матче игрового дня "Газиянтеп" на своем поле уверенно обыграл "Кайсериспор" со счетом 3:0.

Голы в составе хозяев забили Бayo на 25-й минуте и Айт Беннассер в добавленное к первому тайму время. "Газиянтеп" контролировал ход встречи и довел матч до крупной победы.

После 30 туров лидером турнирной таблицы остается "Галатасарай" с 71 очком. "Фенербахче" имеет 67 баллов, "Трабзонспор" - 65, а "Бешикташ" занимает четвертое место с 55 очками.