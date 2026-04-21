21 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2026 00:45
36
"Газиянтеп" разгромил "Кайсериспор"

В чемпионате Турции по футболу завершился 30-й тур.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном матче игрового дня "Газиянтеп" на своем поле уверенно обыграл "Кайсериспор" со счетом 3:0.

Голы в составе хозяев забили Бayo на 25-й минуте и Айт Беннассер в добавленное к первому тайму время. "Газиянтеп" контролировал ход встречи и довел матч до крупной победы.

После 30 туров лидером турнирной таблицы остается "Галатасарай" с 71 очком. "Фенербахче" имеет 67 баллов, "Трабзонспор" - 65, а "Бешикташ" занимает четвертое место с 55 очками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На футболиста "Мидтьюлланна" напали с ножом
20:00
Мировой футбол

На футболиста "Мидтьюлланна" напали с ножом

19‑летнему полузащитнику сделали две операции
"РБ Лейпциг" установил ценник на Яна Диоманда
19:36
Мировой футбол

"РБ Лейпциг" установил ценник на Яна Диоманда

Клуб рассчитывает сохранить ивуарийца еще на сезон
Рашфорд может не остаться в "Барселоне": клуб рассматривает новые кандидатуры на фланг
18:28
Мировой футбол

Рашфорд может не остаться в "Барселоне": клуб рассматривает новые кандидатуры на фланг

В команде также не рассчитывает на нападающего Ансу Фати
Кубок Италии: продолжение битвы "Комо" и "Интера" после драмы в Серии А – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:11
Мировой футбол

Кубок Италии: продолжение битвы "Комо" и "Интера" после драмы в Серии А – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В течение двух дней определятся финалисты второго по значимости турнира в Италии

Ла Лига: "Барселона" все ближе к чемпионству, призрачные надежды "Реала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:25
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" все ближе к чемпионству, призрачные надежды "Реала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Королевскому клубу" нужно только побеждать, но даже в этом случае от него уже ничего не зависит

Диего Рико: "Я не могу простить Рюдигера за удар коленом в лицо"
16:58
Мировой футбол

Диего Рико: "Я не могу простить Рюдигера за удар коленом в лицо"

Защитник "Хетафе" считает, что игрок "Реала" перешел грань допустимого в эпизоде матча Ла Лиги

АПЛ: "Ман Сити" может стать лидером, а "Челси" остаться без Лиги чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:13
Мировой футбол

АПЛ: "Ман Сити" может стать лидером, а "Челси" остаться без Лиги чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии состоятся перенесенные матчи 34-го тура

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль