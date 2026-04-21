"Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью в Серии А

"Лечче" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче 33-го тура чемпионата Италии, завершив встречу со счетом 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, гости открыли счет на 30-й минуте - отличился Джек Харрисон после передачи Роландо Мандрагоры.

Хозяева сумели отыграться на 71-й минуте: после паса Антонино Галло гол забил Тьягу Габриэл. До финального свистка счет больше не изменился.

"Лечче" прервал серию из четырех поражений подряд и с 28 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. "Фиорентина" с 36 баллами располагается на 15-й позиции.