Капитан "МЮ" заявил о задаче попасть в четверку

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал победу над "Челси" (1:0) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports, португальский полузащитник подчеркнул, что этот результат имеет ключевое значение в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

"Это потрясающее чувство. Нам нужно было отреагировать после серии неудачных матчей. Мы знали, что должны показать качественную игру против сильного соперника. Наша цель - попасть в четверку лучших, и эта победа была для нас крайне важна", - заявил Фернандеш.

Он также отметил, что команда намерена увеличить отрыв от конкурентов и продолжить борьбу за место в топ-4 чемпионата Англии.