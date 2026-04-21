"Вулверхэмптон" первым вылетел из АПЛ

"Вулверхэмптон" стал первой командой, покинувшей английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, это стало известно после ничьей в матче "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм Юнайтед" (0:0) в рамках 33-го тура.

За пять туров до завершения чемпионата у "волков" остается 17 очков, и команда уже не может догнать конкурентов, находящихся вне зоны вылета. "Вест Хэм", занимающий 17-е место, набрал 33 балла, что делает отставание недосягаемым.

Таким образом, клуб из Уэст-Мидлендса лишился математических шансов сохранить прописку в элите английского футбола.

Отметим, что в зоне вылета также находятся "Тоттенхэм" и "Бернли". Ранее стало известно, что в следующем сезоне в Премьер-лиге сыграет "Ковентри Сити".