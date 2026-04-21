"Реал" приблизился к "Барселоне" по победам в Юношеской лиге УЕФА

"Реал" обыграл "Брюгге" в финале Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/2026 и приблизился к "Барселоне" по количеству побед в турнире.

Как сообщает İdman.Biz, основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались мадридцы - 4:2.

Таким образом, "Реал" завоевал второй титул в истории турнира и сократил отставание от "Барселоны", которая остается рекордсменом с тремя победами. По два трофея теперь у "Реала" и "Челси".

Отметим, что Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года. По одному разу турнир выигрывали "Бенфика", "Ред Булл Зальцбург", "Порту", "АЗ Алкмар" и "Олимпиакос". В число финалистов без побед теперь входит и "Брюгге", ранее в этот список также входили "Шахтер", "ПСЖ", "Хайдук", "Милан" и "Трабзонспор".