"Реал" выиграл Юношескую лигу УЕФА

"Реал" стал победителем Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/2026, обыграв в финале "Брюгге".

Как сообщает İdman.Biz, основное время встречи, прошедшей на стадионе "Стад де ла Тюильер" в Лозанне, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались мадридцы - 4:2.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Хакобо Ортега, выведя "Реал" вперед. На 64-й минуте Тобиас Йенсен сравнял результат. Победитель турнира определился в серии одиннадцатиметровых ударов, где точнее были игроки испанской команды.

Отметим, что в прошлом сезоне трофей завоевала "Барселона", обыгравшая в финале "Галатасарай" со счетом 4:1.